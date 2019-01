Neujahrskonzert am Sonntag, 20. Januar, im Kulturzentrum

Adelsheim.Traditionell beginnt die Konzertgemeinde das Jahr mit einem Neujahrskonzert. Zu Gast ist der bekannte italienische Pianist Sergio Marchegiani, der durch seinen Auftritt im März 2016 dem Adelsheimer Publikum bestens bekannt ist. Auf seinem Programm steht diesmal Frédéric Chopin.

Die Nocturnes machten Chopin einem breiten Publikum bekannt. Die Übersetzung „Nachtstück“ ist ihrer träumerischen Atmosphäre durchaus angemessen. Neben der Betonung des Emotionalen zeigen sie eine geradezu anmutige Sicherheit, die Beweis für ihren musikalischen Rang ist. Marchegiani, der seine Ausbildung schon im Alter von fünf Jahren begann, studierte bei Arturo Benedetti Michelangeli und dem italienischen Klavierpädagogen Giuseppe Binasco. Heute unterrichtet er selbst am Konservatorium seiner Heimatstadt Alessandria im Piemont. Seit vielen Jahren konzertiert er innerhalb Europas und international als Solist und mit verschiedenen Orchestern, wie den Berliner Symphonikern, dem Budapest Symphony Orchestra, dem Prager Radiosymphonieorchester und vielen anderen. Soloabende gab Sergio Marchegiani bereits in der New Yorker Carnegie Hall, dem Konzerthaus Berlin, der Laeiszhalle Hamburg, dem Smetanasaal in Prag, dem Beethovenhaus Bonn. Internationale Kritiken bezeichnen die Klavierabende mit Sergio Marchegiani als Sternstunden, ihn selbst als Denker am Klavier. Der Kartenvorverkauf für dieses Klavierkonzert hat bereits begonnen.

