„Nicht wegzudenkender Kulturträger in Adelsheim“

Adelsheim.Neben dem Einstudieren von neuem Liedgut prägten die Vorbereitung und Teilnahme von Konzerten das Sängerjahr des Gesangvereins 1839. Aber auch die Geselligkeit im Chor kam bei Ausflügen, Wanderungen und der Beteiligung am öffentlichen Leben nicht zu kurz.

So die Bilanz der Jahreshauptversammlung, die im Gemeinschaftshaus „Alter Bahnhof“ stattfand. Hierzu begrüßte Vorsitzender Ralf Zimmermann Mitglieder und Gäste. Nach dem Totengedenken ließ der Vorsitzende das Vereinsjahr Revue passieren.

In der ersten Jahreshälfte waren die Singstunden überwiegend demEinstudieren von neuem Liedgut gewidmet. Am 1. Mai wanderte man zum befreundeten Chor nach Leibenstadt und an Himmelfahrt nach Sennfeld. Im Juni wurde die Hochzeit eines Mitgliedes mit neu einstudiertem Liedgut umrahmt. Es folgten die Beteiligung am Volksfest sowie das gut besuchte Schlossgrabenkonzert mit dem sangesstarken Männerchor aus Gerichtstetten.