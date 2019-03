Nichtschwimmer zu Schwimmern ausgebildet

Adelsheim.Die Anfängerschwimmausbildung, Rettungswachen im Freibad sowie regelmäßige Trainings- und Übungsabende standen im Mittelpunkt des Vereinsjahres der DLRG-Ortsgruppe Adelsheim, so die Bilanz bei der Jahreshauptversammlung im Schützenhaus.

Nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Achim Bade ließ der technische Leiter Marcellus Kaup die vielfältigen Aktivitäten wie die GUV-Belehrung sowie die Funk- und Kraftfahrzeug-Einweisung für den Einsatztrupp Revue passieren.

Im Winterschwimmkurs erlernten 40 Teilnehmer das Schwimmen. Im Sommer wurden Rettungswachen, Schwimmtraining sowie ein umfangreiches Potenzial an Schwimm- und Weiterbildung im Freibad absolviert.

Neben all diesen Aktivitäten fanden die wöchentlichen Übungsabende im EBG- und GTO- sowie im Freibad statt. Unter Leitung von Sonja Pfeiffer konnten im November die SAN- und EH-Kenntnisse aufgefrischt werden. Außerdem wurden Fachkenntnisse aufgefrischt und die Nachwuchsmitglieder unterstützt, damit diese auch die erforderlichen Lizenzen und Befugnisse erwerben können.

Neben 35 Frühschwimmerabzeichen wurden 47 Schwimmabzeichen absolviert und über 520 Wachstunden abgeleistet. Außerdem wurde 23 Mal Erste Hilfe geleistet. Rege Aktivitäten herrschten in der Jugendgruppe, die von Sabrina Kaup, Tobias Groß, Catrin Schäfer und Dirk Schumacher geleitet wird. Auf dem Programm standen Ausflüge, Baselnachmittage, die Teilnahme am Sommerferienprogramm mit einer Schlauchbootfahrt, eine Fackelwanderung, Nikolausfeier, die Teilnahme am Weihnachtsmarkt und ein Filmeabend. Bei den Vereinsmeisterschaften im Sommer freuten sich 24 Kinder über Pokale, Medaillen und Urkunden.

Thorsten Jost legte Rechenschaft über die Vereinskasse ab, die von Frauke Remmler und Jürgen Roth geprüft wurde. Derzeit gehören der Ortsgruppe 339 Mitglieder an.

Bürgermeister Klaus Gramlich dankte den Mitgliedern für ihren ehrenamtlichen Einsatz bei den Rettungswachen im Freibad sowie für die Teilnahme an örtlichen Veranstaltungen. Stadtkommandant Martin Nagel überbrachte die Grüße aller Hilfsorganisationen und dankte für die gute und reibungslose Zusammenarbeit. Weitere Grußworte sprachen Arno Theobald (DLRG Hettingen) und Thorsten Klein (DLRG Osterburken). Folgende Ehrungen wurden vorgenommen:

Zehn Jahre: Svenja Gramlich, Melanie Jost, Silas Jost, Hermine Künzel, Darleen Neubeck, Johannes Rommelfanger, Christine Roth, Marlon Roth, Katharina Schmidt, Patricia Schmidt, Philipp Zekl.

25 Jahre: Christina Gehrling, Alexander Graf, Julia Götz, Bernd Hofmann, Manuela Leitner, Mareike Leitner.

40 Jahre: Tamara Bäumler, Isolde Kuhl.

50 Jahre: Rolf Friedlein, Jörg Gräf, Rainer Gräf, Dietmar Madinsky, Gerd Proißl, Ulrich Rausch.

60 Jahre: Manfred Wicker.

Das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen haben folgende Schwimmer abgelegt: In Bronze: Miriam Dietl; in Silber: Niklas Schäfer, Robin Dietl, Gaby Felch, Daniel Berg, Mareike Leitner, Marcelus Kaup, Larissa Kaup, Christian Zier, Thorsten Jost, Patrick Schumacher, Jürgen Borger, Joachim Bade, Alexandra Sigmund, Doris Kohler, Ingrid Fischer; in Gold: Cartrin Schäfer. jüh

