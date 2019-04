Nur noch ein Vereinsname auf Trikot zugelassen

Sennfeld.Die Jahreshauptversammlung des VfB Sennfeld, am Samstagabend im Sportheim, nahm plötzlich einen negativen Verlauf, als der Beschluss vom Badischen Fußballverband (BFV), ab der Kreisliga, Saison 2019/2020, keine Spielgemeinschaften und auch keine Doppelnamen mehr zuzulassen, verkündet wurde.

Enttäuschung bei den Mitgliedern

In den offiziellen Organen und auf dem Trikot werde nur ein Vereinsname zugelassen. Dieser muss dem im Vereinsregister eingetragenen Vereinsnamen entsprechen, so der Badische Fußballverband. Sportvorstand Jürgen Walter verfasste einen Beschwerde-Brief an den BFV, den er vorlas. Die Versammlungsteilnehmer reagierten mit großem Unmut und Enttäuschung über diesen Beschluss des BFV.

Bei den Neuwahlen des Vorstandes wurden die vier Vorsitzenden, Wolfgang Bielesch (Geschäftsführung), Jürgen Walter (sportliche Leitung), Burkhard Balles und Jens Bönisch (technische Leitung) in ihren Ämtern bestätigt.

Die vor zwei Jahren beschlossene Neuausrichtung des Vereins mit diesen vier Vorsitzenden, Gründung der „Jugendspielgemeinschaft Seckachtal“ (SV Roigheim, SV Adelsheim, VfB Sennfeld) und im Seniorenbereich Zusammenlegung der Fußballabteilung des SV Roigheim und des VfB Sennfeld, Kooperation der dritten Fußballmannschaft mit dem SV Leibenstadt trägt Früchte.

Bei den Heimspielen der ersten Mannschaft, die nach dem Aufstieg in die Kreisliga zurzeit sensationell den 3. Tabellenplatz belegt, strömen 250 bis 300 Zuschauer zu den Heimspielen auf das Sportgelände in Sennfeld und Roigheim. Über 40 Prozent der Mitglieder treiben aktiv Sport im Verein, der für rund 200 Kinder- und Jugendliche zur zweiten Heimat geworden ist. Vorsitzender Wolfgang Bielesch hieß die Versammlungsteilnehmer willkommen. Bei seinem Rückblick dankte er allen Helfern, die den VfB unterstützt haben. Es wurden wieder mehrere Veranstaltungen durchgeführt, unter anderen ein Schlachtfest, Sportwochenende, Christbaumverkauf und eine Tanzveranstaltung mit „Extreme“. Die Bandenwerbung wurde erweitert. Für die Vereinszeitschrift „VfB-Life“ sei wiederum Sigi Karrer mit großem Engagement verantwortlich gewesen.

Das Sportheim wurde im August neu verpachtet. Die Erhaltung des Sportheims sei sehr wichtig für den Verein. Bielesch dankte zum Abschluss seinen Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit.

Schriftführer Sigi Karrer gab bekannt, dass sich der Vorstand zu sieben Sitzungen traf, bei denen unter anderem die Planung für das Vereinsjubiläums, 95 Jahre VfB Sennfeld, mit Festakt und Ehrungen, die Neueröffnung des Sportheims im August, sowie die Durchführung der einzelnen Veranstaltungen besprochen worden sei.

Beschlossen wurde der Ankauf eines gebrauchten Kommunalschleppers von der Gemeinde Roigheim. Das Sportwochenende, Anfang Juni, fand bei bester Witterung statt. Für große Empörung habe die Entscheidung des Badischen-Fußballverbandes hinsichtlich der Namensgebung bei Spielgemeinschaften gesorgt, da dies zu Lasten der Co-Partner gehe, da nur noch ein Vereinsname geführt werden dürfe, betonte der Schriftführer.

Berichte der Abteilungen

Schatzmeisterin Isabelle Schwarzer legte die Ein- und Ausgaben offen. Man habe entschieden, dass die Erlöse vom Tischtennisdoppelturnier und vom Ehrenabend komplett für die Unterstützung einer Therapiemaßnahme für die Familie Tobias Bischoff gespendet werde. Eine stattliche Summe konnte durch die Zuschauerzahlen in den Heimspielen, 250 und mehr Zuschauer, erwirtschaftet werden. Die Schatzmeisterin dankte allen Sponsoren und Gönnern für ihre Hilfsbereitschaft und bei Sigi Zink für die tatkräftige Unterstützung bei den Sportplatzkassendiensten. Die Kassenprüfer Manfred Mendel und Carolin Geiger bestätigten eine einwandfreie Kassenführung.

Sportvorstand Jürgen Walter verlas danach die Berichte der Abteilungen Fußball (Leiter, Sven Schwarzer), Jugendfußball (Falk Richter), Tischtennis (Eberhard Friedrich) und Badminton (Mario Felke). Die Badminton-Abteilung werde von Mario Felke geleitet. Jeden Donnerstag erscheine eine konstante Anzahl von Spielern zum Sport in der Festhalle.

Die Tischtennisabteilung, Leiter Eberhard Friedrich, könne seit nunmehr 40 Jahren auf eine beeindruckende Bilanz zurückblicken. Es wurden drei Mannschaften für den Spielbetrieb gemeldet. Die erste Mannschaft spielt in der Bezirksklasse Mosbach/Buchen und konnte den vierten Tabellenplatz erringen. Die zweite Mannschaft kann in der Kreisliga Buchen den Klassenerhalt erreichen und die dritte Mannschaft ist in der Kreisklasse B Buchen aktiv. Bereits zum 31. Mal fand das traditionelle Tischtennis-Doppelturnier statt. Er dankte abschließend „Mister Tischtennis“, Eberhard Friedrich, der umsichtig und mit unermüdlichem Tatendrang die Abteilung kontinuierlich weiterentwickelt habe. Die Trainingsarbeit des ehemaligen Tischtennisspitzenspielers, Klaus Schöll, trage Früchte.

Vor zwei Jahren haben der SV Germania Adelsheim, SV Roigheim und der VfB Sennfeld beschlossen, ihre Jugendfußballmannschaften zusammenzulegen und gründeten die Jugendspielgemeinschaft (JSG) Seckachtal.

Für das sportliche Überleben sei dies die richtige Entscheidung gewesen. Diese Bündelung der Kräfte führte zu beachtlichen Erfolgen. Die E, D- und C-Jugend-Teams belegen vorderste Tabellenplätze, die C-Jugend konnte in diesem Jahr als Kreissieger an den badischen Hallenmeisterschaften teilnehmen.

Zur Gesamtmaßnahme „sportliche Neuausrichtung“ gehörte an erster Stelle die Stabilisierung der Zusammenlegung der Seniorenfußball-Abteilungen des VfB Sennfeld und des SV Roigheim, nachdem man bereits seit drei Jahren im Bereich der dritten Mannschaft mit dem SV Leibenstadt kooperiere.

Die Spielgemeinschaft (SG) könne auf rund 60 Spieler aus drei Vereinen zurückgreifen und werde von einem mindestens 15-köpfigen Trainer- und Betreuerteam geleitet. Der erste Erfolg der SG wurde mit dem Aufstieg der ersten Mannschaft in die Kreisliga, im Sommer 2018, errungen. Aktuell belegt diese Mannschaft den dritten Tabellenplatz. Die zweite Fußballmannschaft ist unangefochten Tabellenführer ihrer Klasse und die dritte Mannschaft belegt einen Mittelfeldplatz. Walter dankte den Vorstandskollegen Tom Englert (SV Roigheim) und Marcel Zimmermann (SV Leibenstadt), den Sponsoren, Spendern, und Geldgebern, den Betreuern und Cheftrainern Edgar Baumann, Andreas Schultz, Kevin Garrandt und Jürgen Zöller allen für ihren vorbildlichen Einsatz. Der Sportvorsitzende dankte zuletzt Fußball-Abteilungsleiter Sven Schwarzer, der für den Fußball lebe und mit Sicherheit als gute Seele der Spielgemeinschaft und zweiter Vater der jungen Spieler bezeichnet werden dürfe.

Runderneuerung Sportgelände

Unter der Leitung der technischen Vorstände Burghard Balles und Jens Bönisch sei mit einer großen Anzahl freiwilliger Helfer das Sportgelände einer Runderneuerung unterzogen worden.

Zum Abschluss verlas Jürgen Walter seinen Protestbrief an den Badischen Fußballverband.

Bürgermeister Klaus Gramlich bezeichnete bei seinen Grußworten den VfB als einen jungen Verein, weil er in der Lage gewesen sei, seine Organisationsstrukturen zu ändern. Beim 95-jährigen Bestehen habe der VfB wie eine große Familie gefeiert. Zum Abschluss entbot Gramlich die Grüße der Bürger der Stadt Adelsheim und des Gemeinderates und wünschte dem VfB weiterhin soviel Zusammenhalt.

Weitere Grußworte entrichteten: Jürgen Ilzhöfer (SV Leibenstadt), Daniel Hofmann (SV Adelsheim) Nadine Schreiweis (SV Roigheim) und Michael Leix (Heimatverein). jüh

