Orchester überzeugte mit virtuosem Spiel

Adelsheim.Die Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim überzeugte am Samstagabend beim Konzert in der katholischen Pfarrkirche „St. Marien“ mit virtuosem Spiel. Ein Ohrenschmaus waren die Wechsel von den langsamen zu den schnellen Passagen, die Wechsel der Lautstärke und das präzise Spiel.

Die Musiker gratulierten mit diesem Kirchenkonzert ihrer Dirigentin Isabel González Villar, die genau vor einem Jahr ihre erste Probe mit dem Blasorchester abhielt, zum Geburtstag.

Das Konzert wurde mit „Highland Cathedral“ eröffnet. Die langsam getragene Komposition wurde zunächst von einer Trompete geführt, danach wechselten sich die Melodien ab und es steigerte sich am Ende zum Höhepunkt. Es folgte „First Suite in Es“. Der erste Satz „Chaconne“ begann mit tiefen, langsamen Blechblasinstrumenten, dann spielten die Trompeten allein, sowie die Klarinetten und Saxophone. Der zweite Satz „Intermezzo“ begann mit einem Klarinetten- und Trompetensolo sehr lustig und schnell gespielt und mit einer kontrastierenden mittleren Passage. Der dritte Satz beinhaltete einen fröhlichen Marsch.

Mit „Give us Peace folgte ein feierliches, ausdrucksvolles Stück, bei dem sich zwei Trompeten „unterhielten“ und das Orchester begleitete.

„La Storia“ forderte kreative Musiker, weil sich der Takt mehrmals änderte und viele Tempowechsel beinhaltete. Am Schluss vereinigten sich alle Instrumente zu einem harmonischen Klangkörper.

Der folgende ruhige „Canterbury Choral“ wurde zunächst nur für Blechbläser komponiert. Später orchestrierte Jan Van der Roost das Stück neu für sinfonische Blasorchester. Der Choral wurde mit gleichbleibender Geschwindigkeit dargeboten – und war schwierig zu spielen, da in „DES-Dur“ und mit viel Gefühl musiziert werden musste. Das deutsche Musical „Elisabeth“ erzählt die Geschichte der Kaiserin „Sissi“. Ihr Leben am Wiener Hof begann wie ein romantisches Märchen, entwickelte sich schnell zu einem Drama voller Entbehrungen und Machtkämpfe. Um dies musikalisch wiedergeben zu können, waren schnelle Geschwindigkeits- und Lautstärkenwechsel erforderlich, die vom Orchester mit Bravur gemeistert wurden.

Der Schülerchor der Martin-von-Adelsheim Gemeinschaftsschule unter der Leitung von Dorothee Gall und Elise Schweizer sang unter der Begleitung des Orchesters drei weltbekannte Songs. Zunächst „Can you feel the love tonight“ von Elton John. Es folgte „We are the world“ von Michael Jackson und Lionel Richie und zuletzt präsentierte der Schülerchor „Siyahamba“. Der Song stammt aus Südafrika und wurde weltbekannt. Mit Freude und Begeisterung erklangen die Mädchen- und Jungenstimmen und die Zuhörer sangen kräftig mit. Unter tosendem Beifall musste der Schülerchor diesen Song nochmals als Zugabe präsentieren.

Die Vorsitzende der Feuerwehr- und Stadtkapelle, Katharina Eibner, dankte zum Abschluss Pfarrer Andreas Schneider, dass er die Kirche für das Konzert zur Verfügung stellte, dem Schülerchor mit seinen beiden Dirigentinnen für ihren famosen Auftritt sowie der Schulleitung der Gemeinschaftsschule für diese Kooperation, die mit Freude von der Rektorin Veronika Köpfle unterstützt worden sei.

