Ortsteil ist beim ehrenamtlichen Engagement „ganz vorne“

„Wir schaffen was!“ – unter diesem Motto haben sich am Samstag beim Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar viele Menschen für die Gemeinschaft engagiert. Bei bestem Schaffer-Wetter gingen nach ersten Schätzungen zwischen Bensheim in Südhessen, Buchen und Wörth in der Südpfalz über 7500 Freiwillige ans Werk. In 74 Städten und Gemeinden wurde bei über 372 Mitmach-Aktionen für die gute Sache gebastelt, gebacken, gegärtnert, geschrubbt, gestrichen, gespielt, geschraubt, gelesen, getüftelt, musiziert, renoviert oder repariert.

Mit dabei waren in der näheren Umgebung Freiwillige aus Mudau, Erlenbach, Buchen und Hemsbach mit ihren angemeldeten Projekten.

In Buchen stand beim Mehrgenerationentreff der Bau weiterer Palettenmöbel auf dem Programm. Außerdem sollten Garten beziehungsweise das Gartenhäuschen auf Vordermann gebracht werden. Zudem wurden Tapeten im Gebäude Hollergasse 14 entfernt, das zum neuen Treff werden soll.

In Mudau beteiligte sich der psychosomatische Selbsthilfeverein „Soziale Gemeinschaft Das Boot“mit einem Infostand am Laurentius-Markt, um so Betroffenen Mut zu machen.

In Erlenbach steht die Neugestaltung einer Außenwand der Farrenstall-Vereinsscheune an. Dafür mussten Eternitplatten entfernt und eine Holzwand neu aufgebaut werden.

„Die Hilfsbereitschaft der Menschen in der Region ist außergewöhnlich. Was heute in der Region durch Teamwork geschafft und erreicht wurde, ist beeindruckend“, zog Michael Heinz, Vorstandsvorsitzender Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar und Vorstandsmitglied der BASF, ein erstes Fazit.

Den Aktionstag gibt es seit 2008. Der nächste Freiwilligentag der Metropolregion findet am 19. September 2020 statt. Mehr Informationen gibt es unter www.wir-schaffen-was.de im Internet. sab/VZRN