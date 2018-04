Die Gewinner stehen fest

Großeicholzheim.Beim Weihnachtsmarkt in Großeicholzheim konnte am Informationsstand der BBO die Anzahl der Gummibärchen in einem Zwei-Liter-Glas - es waren 546 - geschätzt werden. Mit ihrem Tipp, 540 Gummibärchen, waren Marina Schreivogel (Buchen) und Sandra Nickel aus Großeicholzheim am nächsten dran. Sie bekommen ihren Gewinn in den nächsten Tagen überreicht. Die BBO hat sich über den regen Besuch an ihrem

...

Sie sehen 56% der insgesamt 720 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.12.2013