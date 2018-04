Anzeige

Seckach/Mannheim.Die Handwerkskammer Mannheim/Rhein-Neckar-Odenwald überreichte anlässlich von Firmenjubiläen Ehren-Urkunden an handwerkliche Betriebe in ihrem Bezirk. Darunter war auch der Kfz-Mechanikerbetrieb Wetterauer GmbH, der für sein 85-jähriges Bestehen gewürdigt wurde. Darüber informierte die Handwerkskammer Mannheim/Rhein-Neckar-Odenwald in einer Pressemitteilung.