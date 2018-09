"Facebook", "Twitter" und Co. wurden ausgiebig beleuchtet

Osterburken.Das Thema "Sicher im Netz unterwegs zu sein" beschäftigt augenscheinlich viele. So fanden sich mehr als 260 Interessierte, vor allem Eltern, aber auch viele Schüler und Lehrer, am Ganztagsgymnasiums Osterburken zum Vortrag von Manuel Ziegler ein. Dieser ist Autor des Buches "Facebook, Twitter & Co. - Aber sicher".

Eingeladen dazu hatten der "Verein der Freunde und Förderer des GTO".

...