Fotos aus der Partnergemeinde

Adelsheim.Eine Fotoausstellung aus Adelsheims französischer Partnergemeinde Berchères-sur-Vesgre ist am heutigen Samstag sowie morgen, Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr im Kulturzentrum in Adelsheim zu sehen.

Der in Berchères lebende Fotograf Jean-Jack Thiebaut wird den Betrachter mit seinen Bildern in diese 60 Kilometer westlich von Paris gelegene Gemeinde mitnehmen. Er vermittelt Eindrücke von Berchères- sur-Vesgre sowie von der Landschaft am Rande der Normandie.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.10.2011