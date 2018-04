Kollision in der Kreuzung

Anzeige

Adelsheim. Zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen ist es am Montag gegen 16 Uhr im Kreuzungsbereich Lachenstraße/Obere Au-straße gekommen. Ein 20-jähriger Renault-Fahrer, der in die Obere Austraße abbiegen wollte, kollidierte mit einem in die Lachenstraße einfahrenden 23-jährigen Mercedes-Lenker. Personen wurden nicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Zur Klärung des Herganges sollen Personen, die Zeugen des Unfalles geworden sind, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 0 62 81 / 90 40, melden.