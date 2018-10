Mobilfunkanlage beschädigt

Seckach.An einer frei zugänglichen Mobilfunkanlage in Seckach riss ein Unbekannter am Freitag gegen 22.30 Uhr mehrere Kabel ab. Die dadurch verursachte Störung lief bei dem eingeteilten Bereitschaftsmonteur auf. Dieser stellte fest, dass mehrere hochwertige Kabelstecker und -verbindungen beschädigt wurden. Der angerichtete Schaden beträgt rund 10 000 Euro. Die Reparatur wird nach Angaben der Polizei einige Tage in Anspruch nehmen. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, melden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.01.2015