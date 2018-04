"Resonanz übertraf unsere Erwartungen"

© Jürgen Häfner

Adelsheim.Bei der Registrierungsaktion, unter der Schirmherrschaft von Dr. med. Thomas Ulmer am Sonntag im Eckenberggymnasium (EBG) spendeten 1446 Menschen ihr Blut, um für den an Leukämie (Blutkrebs) erkrankten, sieben Monate alten Felix (wir berichteten) aus Oberstenfeld, oder für einen anderen, an Leukämie erkrankten Menschen, einen passenden Stammzellspender zu finden.

Die Spenden und die

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4380 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.01.2015