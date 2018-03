"Starkes Bedürfnis nach Leistung"

Zimmern.Auf der Einladung zum sechsten Unternehmerstammtischs des Zweckverbands "Regionaler Industriepark Osterburken" (RIO) stand "Motivation fällt nicht vom Himmel", Referent war Timo Bracht. Vermutlich fragte sich so mancher Unternehmer, was der bekannte Triathlon-Sportler mit unternehmerischem Know-how am Hut haben könnte.

Dennoch machte die Einladung wohl neugierig, und so freute sich

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4059 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.10.2011