Pfarrer Schneider führte durch das Land mit vielen Facetten

Adelsheim/Osterburken.Sonne und Meer, Stierkampf und kirchliche Prozessionen, aber auch maurische und christliche Kunstdenkmäler sind Gedankenimpulse, wenn man an Andalusien denkt, jenen Landstrich im Süden Spaniens, der von der Sonne üppig verwöhnt und vom Meer sanft umspült wird.

Dass diese Bilder durchaus der Realität entsprechen, davon konnten sich die Reiseteilnehmer der katholischen Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach auf ihrer diesjährigen Fahrt nach Südspanien selbst überzeugen.

Der Besuch der Alhambra war zu Beginn der Reise schon der erste Höhepunkt. Ein architektonisches Juwel, welches jeden in seinen Bann zieht und mit etwas Phantasie in die Welt von 1001 Nacht entführt.

Jedoch wurde schnell ersichtlich, dass bei dieser Reise ein sehenswertes Monument auf das andere folgen würde und jeder immer wieder auf die maurische Zeit verwiesen wurde. Mit dem Besuch der ehemaligen Moschee von Cordoba lebten die Gedanken an die Zeit der Kalifen und Sultane erneut auf und rief bei den Reisenden wiederum großes Staunen hervor.

Neben diesen exotisch anmutenden Kulturdenkmälern wurden auch herausragende Bauten christlicher Tradition besichtigt. Die Kathedralkirche von Sevilla versetzte die Teilnehmer ebenso in Staunen wie die herrliche Kathedrale von Malaga.

Überzeugte die erste Kathedrale mit ihren monumentalen Ausmaßen und ausladenden Steinmetzarbeiten – immerhin ist sie eine der größten gotischen Kirchen der Welt –, überwältige die zweite alle Reisenden mit ihrer wunderbaren Innenausgestaltung. Dass dabei das Inkagold der südamerikanischen Eroberer großzügig Verwendung fand, konnte den kulturellen Genuss zwar nicht schmälern, führte jedoch die Gedanken in eine andere Richtung.

Damit der spirituelle Part auf dieser Reise nicht verloren ging, wurden Impulse gehalten, einheimische Gottesdienste besucht oder intern selbst gefeiert.

Geistliche Bilder

Dabei wurden bei den Impulsen das Leben und die spirituellen Schwerpunkte großer spanischer Heiligen beleuchtet, wie die Vita der hl. Teresa von Avila oder der Lebensweg des hl. Ignatius von Loyola. All dies erfuhren die Teilnehmer der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach auf ihrer Fahrt durch Andalusien. Mit Pfarrer Andreas Schneider als Reiseleiter wurde den Reisenden erneut ein Land mit seinen vielen Facetten und Eindrücken präsentiert.

Was sicher in Erinnerungen bleiben wird, sind schöne Tage in herzlicher Gemeinschaft, viele kulturellen Eindrücke und ein gastfreundliches Land, mit Strand und Meer. So werden auch die Abendspaziergänge an der Uferpromenade, nach einem guten Essen und einem Sonnenuntergang als Abschiedsgruß in den Gedanken bleiben.

