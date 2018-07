Pfarrer Schneider segnete neue Schulkinder

Anzeige

Während der Eucharistiefeier verfolgten die Zelebranten diese Gedanken in den Gebeten weiter. Ebenso unterstrich die Band „Just4You“ diese Inhalte in schwungvollen Liedern, die zum Mitsingen animierten.

An den Sonntagsgottesdienst schloss sich die Segensfeier für die Schulanfänger des Kindergartens an. Nach dem traditionellen Singen des Schulanfängerliedes übergaben die Gruppenerzieher/innen die Schultüten sowie die Bildermappen und Kinderordner an die scheidenden Familien. Danach segnete Pfarrer Schneider jeden Schulanfänger und das Erzieherteam umrahmte dies mit einem entsprechenden Segenslied.

Zum Abschluss trafen sich die Krippen- und Kindergartenkinder mit ihren Familien und dem Erzieherteam im Außengelände der Einrichtung. Hier stärkten sich alle bei einem vielfältigen Fingerfood- Buffet und ließen das Kindergartenjahr gemütlich ausklingen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.07.2018