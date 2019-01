Pkw beschädigt, Zeugen gesucht

Osterburken.Ein Tannenbaum war am Mittwoch die Ursache für einen Unfall in Osterburken. Gegen 18.30 Uhr war ein 41-Jähriger mit seinem Audi von der Autobahn kommend in Richtung Osterburken auf der B 292 unterwegs. Plötzlich bekam er nach eigener Aussage von einem entgegenkommenden Fahrzeug eine warnende „Lichthupe“. Im selben Moment fiel ein Tannenbaum mitten auf die Straße. Der Mann konnte nicht mehr ausweichen und sein Fahrzeug kollidierte mit dem Baum. Vermutlich fiel der Baum von einem Transportfahrzeug, das unterwegs war, um zur Entsorgung bereitgestellte Bäume einzusammeln. Dieses ist bislang jedoch unbekannt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.01.2019