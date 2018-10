Planung gleicht „Blick in die Glaskugel“

Adelsheim.Die Forstbetriebsleitung Adelsheim hat den forstlichen Natural- und Finanzplan für den Stadtwald für das Jahr 2019 vorgelegt. Martin Hochstein, Leiter der Forstbetriebsleitung Adelsheim, und Revierleiter Ralph Melzer erläuterten die Planung in der Sitzung des Gemeinderats am Montagabend.

Doch zunächst informierte Martin Hochstein wie zuvor schon in Osterburken (die FN berichteten) über die aktuelle Entwicklung in Sachen Kartellverfahren: Die Probleme hätten sich durch ein Urteil des Bundesgerichtshofs „in Luft aufgelöst“. Die einzige Neuerung sei, dass der Verkauf des Holzes neu organisiert werden müsse.

In seinem ebenso kurzen wie kurzweiligen Vortrag stellte Hochstein dann die Folgen des Trockensommers für den Adelsheimer Stadtwald vor. Die Schäden durch den Borkenkäfer, der in anderen Wäldern schwer gewütet hat, halten sich in Adelsheim noch in Grenzen – auch deshalb, weil der Fichtenbestand dem Käfer teilweise schon in früheren Jahren zum Opfer fiel.

Problematisch sei eher das Eschentriebsterben. Mit Fotos aus dem Stadtwald zeigte er, dass die Buche schon im August die Blätter abwarf und braun wurde, die Eichen kamen besser durch die Hitze. Die eigentlichen Folgen für den Laubwald werden sich erst im nächsten Jahr zeigen. Hochstein hofft auf einen feuchten und kühlen Frühling, glaubt aber selbst nicht daran.

Zum eigentlichen Natural- und Finanzplan sagte Hochstein einschränkend, dass dieser dem „Blick in die Glaskugel“ gleichkomme, da die Folgen der Trockenheit noch nicht absehbar seien. Im Plan steht im nächsten Jahr eine Vornutzung von 3755 Festmetern, eine Endnutzung von 1970 Festmetern, insgesamt sind das 5725 Festmeter. Die Arbeitsfläche umfasst 86,7 Hektar. Kulturvorbereitung und Anbau sollen auf jeweils drei Hektar erfolgen – es können leicht mehr werden, wenn noch käferbefallene Fichtenbestände gerodet werden müssen. Kultursicherung wird auf 20 Hektar betrieben, Jungbestandspflege auf zehn Hektar. Zur Ästung 80 sind 80 Stück vorgesehen.

Holzernte bringt 276 933 Euro

Aus der Holzernte sollen nach jetziger Kalkulation Einnahmen von 276 933 Euro erzielt werden, aus Jagdpacht und Vermietung 7200 Euro. Die Holzernte schlägt auf der Ausgabenseite mit 94 250 Euro zu Buche, die Kulturen mit 30 000 Euro und die Erschließung mit gut 18 000 Euro. Die Ausgaben summieren sich auf 238 400 Euro. Im Ergebnis rechnet die Forstbetriebsleitung mit einem Überschuss des forstwirtschaftlichen Unternehmens in Höhe von 39 233 Euro.

Auf Nachfrage aus dem Gremium bestätigten Hochstein und Melzer, dass es aktuell krankheitsbedingt und künftig aus Altersgründen personelle Engpässe gebe. Für den entsprechenden Ausgleich müsse und werde das Landratsamt sorgen.

Dem vorgelegten forstlichen Natural- und Finanzplan für das Jahr 2019 stimmte der Gemeinderat mit einem Dank einhellig zu. sab

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.10.2018