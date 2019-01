Polizei sucht weißes Fahrzeug

Seckach.Während ein Daimler-Benz auf dem Parkplatz unterhalb des Sportheimes an der Seckacher Bahnhofsstraße parkte, verursachte ein unbekannter Fahrzeugfahrer am Donnerstagabend einen Unfall. Doch statt sich um den Sachschaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern, entfernte sich die Person mit ihrem Fahrzeug danach einfach. Der Vorfall ereignete sich zwischen 22 und 23.15 Uhr. Lackantragungen lassen laut Polizei auf ein weißes Verursacherfahrzeug schließen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Buchen, Telefon 06281/9040, entgegen.

