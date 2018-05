Projektleiter und Planer geben Einblick

Anzeige

Oberwittstadt.Die Planungen für die Gleichstromverbindung „SuedLink“ schreiten voran.

Nach den öffentlichen Antragskonferenzen hatte die Bundesnetzagentur Ende 2017 die Untersuchungsrahmen für mögliche Erdkabelkorridore festgelegt. Seitdem bearbeiten die Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW und TenneT die hierin festgelegten Prüf- und Arbeitsaufgaben sowie weitere Antragsunterlagen für das offizielle Genehmigungsverfahren.

Veranstaltung in Oberwittstadt

Über die festgelegten Korridore und die stattfindenden Untersuchungen wird „TransNet BW“ wieder vor Ort informieren, unter anderem am Dienstag, 15. Mai von 16 Uhr bis 20 Uhr in Oberwittstadt im Dorfgemeinschaftshaus, (Uhlandstraße 19) sowie am Mittwoch, 16. Mai von 16 Uhr bis 20 Uhr in der Turn- und Festhalle Westernhausen