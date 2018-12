Reinhold Egner als Präsident im Amt bestätigt

Hirschlanden.Eine positive Jahresbilanz zog der Kulturverein „Schluckspechte“ Hirschlanden bei seiner Mitgliederversammlung im Sportheim des FC „Teutonia“. Im Mittelpunkt standen neben den Berichten Ehrungen. Das Präsidium unter Vorsitz von Reinhold Egner wurde einstimmig wiedergewählt.

Nach der Begrüßung der „Spechte“ ging Egner auf die Aktivitäten des Vereins ein. Die Stammtischbesuche, zwischenzeitlich mehr als 2300, bezeichnete er als sehr lobenswert. Leider hatte der Verein im vergangenen Jahr keine Neuzugänge zu verzeichnen. Ein Dank galt allen die sich engagiert haben.

Schriftführerin Heidrun Voigt-Schmid erstattete einen umfangreichen Bericht über die vielen Tätigkeiten im vergangenen Jahr. Sie erwähnte die Mitgliederversammlung, die Adventsfeier, die Winterwanderung sowie die erfolgreiche Theateraufführung im Gemeindehaus und in der Baulandhalle Osterburken für die BBO. Am 30. April wurde traditionell der Maibaum aufgestellt und am 4. Mai folgte der 2000. Stammtisch. Beim Sportfest des FCT übergab Präsident Egner dem Verein eine Spende in Höhe von 400 Euro. Weitere Veranstaltungen des Vereins waren das Gartenfest, das „Rot-Weiß-Trinken“ am Kerwemontag sowie der Theaterbesuch in Oberkessach.

Im abgelaufenen Vereinsjahr fanden zwei Vorstandssitzungen statt. Den detaillierten und erfreulichen Kassenbericht erstattete Rainer Fahrbach. Von Seiten der Kassenprüfer Goswin Herrmann und Werner Ilzhöfer wurden keine Beanstandungen ausgesprochen. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Martin Herrmann, Ortsvorsteher und Ehrenpräsident, lobte in seinem Grußwort die Aktivitäten des Vereins. Die „Schluckspechte“ würden schon viele Jahre eine hervorragende Arbeit für das Dorf leisten, was man nicht hoch genug loben könne. Das Theaterspiel sei ein besonderes „Highlight“. Die „Spechte“ seien in vielen Bereichen tätig und würden auch beim Seniorennachmittag des Ortsteils in Aktion treten. Als „Sponsor des Dorfes“ hätte sich der Verein ein hohes Ansehen in der Gemeinschaft erworben.

Dann stand die Ehrung langjähriger Mitglieder auf dem Programm. Je 300 Stammtische besucht haben Bernd Leiser und Kurt Arnold, je 600 Klaus Arnold und Wolfgang Schweizer, 700 Conny Stätzler, 900 Achim Fahrbach und 1400 Rainer Fahrbach.

Von großer Einmütigkeit geprägt waren die Wahlen, die in zweijährigem Rhythmus stattfinden. Einstimmig wurde Präsident Reinhold Egner wiedergewählt, wie auch sein gesamtes Vorstandsteam (stellvertretender Präsident Achim Fahrbach, Kassenwart Rainer Fahrbach, Schriftführerin Heidrun Voigt-Schmid). Zu neuen Kassenprüfern wurden Kurt Arnold und Klaus Arnold gewählt.

Nächster und letzter Stammtisch in diesem Jahr ist am 28. Dezember. Die Winterwanderung findet am 6. Januar statt. Weitere Termine sind das Schlachtfest sowie das Maibaumstellen. Im Oktober kommenden Jahres ist wieder eine Theateraufführung geplant.

Einstimmig beschlossen wurde auch, einen zweitägigen Vereinsausflug durchzuführen, dessen Ziel aber noch nicht feststeht. Mit Worten des Dankes leitete Reinhold Egner dann zur anschließenden Nikolausfeier über. F

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.12.2018