Ringschluss am Wochenende fertiggestellt

Der Ringschluss der Gasversorgung wird zurzeit in der Unteren Eckenbergstraße in Adelsheim gelegt. „Das muss in den Ferien geschehen. Denn der Eckenberg ist so etwas wie ein Nadelöhr für Adelsheim, weil da oben die Schulen sind“, erklärt Bauamtsleiter Stefan Funk im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.