Rock, Pop, Klassik auf dem Saxofon

Adelsheim/Bad Mergentheim.Der Saxophonist Darius M. Hummel aus Adelsheim, bekannt als Frontmann der TV-Band „Captain Cook und seine singenden Saxophone“, ist mit seinem Ensemble „Darius M. Hummel und Band“ live am Mittwoch, 29. Mai, um 19.30 Uhr in der Wandelhalle zu erleben. Im Mittelpunkt des Konzertes stehen weltbekannte Hits und Eigenkompositionen aus den Bereichen Rock, Pop, Jazz und Klassik: Stücke von Stevie Wonder und den Scorpions, Evergreens wie Louis Amstrong’s „What a wonderful world“ und Jazzstandards wie Dave Brubeck’s „Take Five“. Darius M. Hummel verbindet dabei unterschiedliche Stilistiken und lässt Werke die Sinfonie g-moll von W.A. Mozart und Rimski-Korsakows „Hummelflug“ in neuem Gewand erscheinen.

