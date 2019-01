Rohbauarbeiten für 1 852 522 Euro an Firma Heizmann vergeben

Adelsheim.Nachdem die Finanzierung der neuen Sport- und Kulturhalle am Eckenberg gesichert ist, wurden die Arbeiten im Staatsanzeiger und in der örtlichen Presse ausgeschrieben. „Insgesamt wurden zwölf Angebote eingeholt, wobei am Submissionstermin sechs Angebote vorlagen“, erklärte Bauamtsleiter Stefan Funk in der Gemeinderatssitzung.

Nach der Prüfung des Architekturbüros Nohé auf Form und Inhalt, Eignung und Leistungsfähigkeit wurden alle Bieter zur rechnerischen Prüfung zugelassen. Das günstigste Angebot für die ausgeschriebenen Arbeiten habe die Firma Heizmann Bauunternehmung GmbH aus Osterburken mit einer Bruttoangebotssumme von 1 852 522 Euro abgegeben.

Das Angebot beinhalte ein Nebenangebot zum Recycling von vorhandenem Fels zu Schotter mit einer mobilen Brecheranlage vor Ort. „Inwieweit dieses Angebot ganz oder teilweise tatsächlich umgesetzt werden kann, werden die örtlichen Verhältnisse zeigen, wenn wir die Baugrube geöffnet haben“, gab der Bauamtsleiter zu bedenken. Eine Auswirkung auf die Bieterrangfolge habe diese Entscheidung aber nicht.

„Absolut im Kostenrahmen“

„Wir liegen absolut im Kostenrahmen und sind froh darüber“, bekräftigte das Stadtoberhaupt. Die Stadträte Marco Rieß und Edgar Kraft regten an, bei den Sitzungsunterlagen künftig die veranschlagten Kosten gegenüberzustellen. Weiter wollte Ries wissen, wie der genaue zeitliche Rahmen für den Bau der neuen Kultur- und Sporthalle sei. „Wir müssen morgen mit der Baustelleneinrichtung begonnen haben. Und das können wir, wenn wir heute eine Entscheidung treffen“, entgegnete das Stadtoberhaupt. Grundsätzlich wolle man bis Ende 2020 fertig sein. Einstimmig vergab der Gemeinderat die Rohbauarbeiten an die Firma Heizmann.

„Das Denken nicht einstellen“

Edgar Kraft hatte noch eine Anmerkung zur Kommentierung des Haushaltsplans im Dezember. Damals habe die SPD-Fraktion erklärt, man müsse in fünf Jahren in Adelsheim Wohnraum geschaffen haben und außerdem die drei Bahnhaltestellen verbessern.

„Mit welchen Mitteln? Wenn man grade so ein Großprojekt plant wie die Sport- und Kulturhalle, muss man doch realistisch bleiben“, meinte Kraft. Und Heide Lochmann von der SPD-Fraktion konterte: „Soll man das Denken einstellen, weil man gerade ein Großprojekt verwirklicht? Auch dann muss man an die Zukunft denken.“ dani

