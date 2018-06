Ruhige, souveräne Art und großer Erfahrungsschatz

Anzeige

Adelsheim.Die JVA Adelsheim entlässt einen ihrer längst gedienten Vollzugsmitarbeiter, Amtsinspektor Günter Volk, mit Ablauf des Juni in den wohl verdienten Ruhestand. Nach über 41 Jahren in Uniform scheidet der langjährige Bereichsdienstleiter Günter Volk aus der Jugendvollzugsanstalt aus.

Bei seiner Verabschiedung ließen Anstaltsleiterin Katja Fritsche und der scheidende Justizbeamte dessen berufliche Erfolgsgeschichte kurz Revue passieren, dabei hob Fritsche Volks ruhige, souveräne Art, seine Zuverlässigkeit und seinen großen Erfahrungsschatz hervor.

Vor Eintritt in den Justizdienst am 1. April 1978 hatte der in Götzingen geborene und aufgewachsene Volk den Beruf des Werkzeugmachers erlernt und diesen zunächst ausgeübt, bevor er nach Ableistung des Wehrdienstes in den Vollzug eintrat. Bereits in der zweijährigen Vollzugsausbildung gehörte Volk zu den Lehrgangsbesten, nach seiner Übernahme als Assistent wurde ihm im Dezember 1984 die „Eigenschaft eines Beamten auf Lebenszeit verliehen“.