Rund 30 Maschinen und Tresor gestohlen

Sennfeld.Viel Beute machten Diebe zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 6.50 Uhr, in Sennfeld, als sie in das Gelände einer Holzbaufirma in der Hauptstraße eindrangen.

Nachdem die Täter das Betriebsgelände betreten hatten, hebelten sie das massive Vorhängeschloss eines Schiebetors auf und gelangten so in eine Werkshalle. Über diese kamen die Unbekannten über einen Aufenthaltsraum in den Lagerraum der Maschinen.

Von dort entwendeten sie rund 30 Geräte, darunter Kreissägen und Bohrhammer im Wert von mehreren tausend Euro. Außerdem ließen die Diebe einen kompletten, kleinen Metalltresor mit Bargeld sowie Ersatzschlüsseln für einen Mercedes Sprinter mitgehen. Auffällig war, dass die Langfinger zwar am Eingangstor noch einiges zum Mitnehmen bereitgestellt hatten, diese Gegenstände dann aber doch zurückließen.