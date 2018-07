S1 und S2 fahren nur bis Heidelberg

Anzeige

Osterburken.Gleiserneuerungsarbeiten zwischen Heidelberg und Mannheim wirken sich in den Sommerferien auf die S-Bahnen aus dem Neckartal aus.

In der Zeit zwischen dem 28. Juli und dem 3. September enden die von Osterburken kommende S 1 und die ab Mosbach verkehrende S2 bereits in Heidelberg Hauptbahnhof Hbf). Auch die Regionalexpresszüge aus Heilbronn fahren nur bis Heidelberg. Zur Weiterfahrt nach Mannheim muss dort jeweils in die verbliebenen S-Bahnen der Linien S 3 und S4 umgestiegen werden. Diese fahren in der Regel ohne Halt bis Mannheim Hbf, einzelne Züge halten in Heidelberg Wieblingen und Mannheim Friedrichsfeld-Süd.

Zur Bedienung der Stationen zwischen Heidelberg und Mannheim fahren zusätzlich Busse im Halbstundentakt. In der Gegenrichtung gilt dasselbe, die S 1 und S2 sowie die Regionalexpresszüge nach Heilbronn beginnen erst in Heidelberg Hbf. Ab Mannheim müssen die Bahnen der S3 und S4 benutzt und in Heidelberg umgestiegen werden.