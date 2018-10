Adelsheim.In der Unteren Eckenbergstraße in Adelsheim wird noch kräftig gebaut. Ein über ein Kilometer langes Straßenstück wird hier umfassend saniert. Die Kosten liegen bei mehr als einer Million Euro. Bis Ende November will die Firma Boller-Bau die Arbeiten komplett abgeschlossen haben. In den nächsten Tagen soll schon die neue Decke aufgetragen werden. Bild: Sabine Braun

