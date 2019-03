Sanierung des Kirchenvorplatzes war ein Thema

Adelsheim.Bei der Mitgliederversammlung des Baufördervereins der katholischen Kirche St. Marien gab der Vorsitzende Andreas Reize zunächst einen Einblick in die Aktivitäten des Vereins und informierte über die aktuelle Situation. Dem Bauförderverein gehören 73 Mitglieder an. Weitere seien willkommen und auch nötig. Gisela Bopp gab den Kassenbericht bekannt. An das erzbischöfliche Ordinariat wurden im letzten Jahr 3800 Euro zur unterstützenden Schuldentilgung überwiesen. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Dann gab es Informationen zu der Vorplatzerneuerung am Eingang der Kirche St. Marien sowie des Weges links an der Kirche. Laut Pfarrer Andreas Schneider, der Einblick in den derzeitigen Stand der Planung der Sanierung des Vorplatzes durch die Architektin Susanne Kistner gab, fehle jetzt nur noch die endgültige Einwilligung des Ordinariats Freiburg.

Die vorsichtig geschätzten Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 150 000 Euro. Die Beiträge und das Engagement des Baufördervereins sowie der ehrenamtliche Einsatz seien auch in dieser Sache äußerst wichtig und unverzichtbar.

Andreas Schneider bedankte sich bei allen, die sich ehrenamtlich für die Renovierung der Kirche eingebracht haben. Er freue sich beim Betreten der Kirche stets, wie alles so schön in neuem Glanz erscheine.

Sein besonderer Dank und sein „Vergelt’s Gott für die große Leistung“ galt allen, die zum Gelingen dieser Maßnahme beigetragen haben. jüh

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019