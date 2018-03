Schäden nach Unfall am Bahnhof nun beseitigt

Anzeige

Rosenberg.Sieben Monate nach dem folgenschweren Unfall am Bahnhof Rosenberg, wo Anfang August ein Regionalzug mit einem Traktorgespann kollidiert war (die FN berichteten), werden nun durch die Mitarbeiter der Firma Boller (Distelhausen) die letzten, damals entstandenen Schäden beseitigt. Der Anhänger des Traktors war durch die Wucht des Aufpralls auf die Gabionen der angrenzenden Überdachung beim Willi-Götz-Platz geschleudert und hatte diese stark beschädigt. In dieser Woche wurden die Arbeiten zur Erneuerung der Steinwand aufgenommen, neue Drahtkörper einbetoniert, mit Steinen gefüllt und erforderliche „Verschönerungsarbeiten“ an der Gabionenabgrenzung durchgeführt. Somit sind alle Schäden, die bei dem Unglück, das damals noch sehr glimpflich ausgegangen ist, entstanden sind, beseitigt. Die Kosten, die sich auf 15 000 Euro belaufen, übernimmt die Versicherung. Bild: Helmut Frodl