„Schnellimbisskette gründen“

Adelsheim.„Die Angst muss groß sein, wenn die Stadtverwaltung von Adelsheim mich als Bürgermeisterkandidaten verhaften lassen wollte. Und nachdem dieser Versuch fehlschlug, wollte man mich wenigstens von der Wahl ausschließen“, meinte Samuel Speitelsbach zum Einstieg in seine Rede. „In welcher Bananenrepublik leben wir hier eigentlich?“, fragte er.

Auf der Suche nach den dringendsten Problemen in Deutschland nannte er Rechtsextreme und Mietwucher und kam schließlich auf die steigenden Weltmarktpreise für Getreide zu sprechen. Das werde auch in Deutschland in einigen Jahren zum Problem werden. „Mieten und Umweltschutz werden dann keine Themen mehr sein, sondern, wie bekomme ich die Leute satt“, folgerte Speitelsbach. Der Kaufkraftverlust werde nicht an explodierenden Mieten und Lebensmittelpreisen gemessen, sondern an Luxusprodukten. Zur Lösung des Problems schlug der 33-Jährige die Förderung der Landwirtschaft vor. Das Geld dafür gewinne er durch die Gründung einer Schnellimbisskette, die das hier produzierte Fleisch abnehme. „Die Gewinne fließen in die heimische Landwirtschaft und indirekt auch in das Handwerk“, verkündete der Diplom-Ingenieur. Vor wenigen Tagen habe der Bürgermeister von Aachen stolz den ersten in Aachen produzierten E-Trabi präsentiert. „Ein Applaus für den Bürgermeister von Aachen und die Entwicklung des E-Trabis“, forderte Speitelsbach von den Zuhörern. In Zukunft werde jeder in ganz Nordrhein-Westfalen E-Trabi fahren. „Außer die Parteibonzen. Die fahren selbstverständlich Tesla“, ergänzte der 33-Jährige.

Als Bürgermeister werde er ein deutsches Programmiersystem einführen und nach und nach Medizintechnik aufbauen. Das sei der wirkliche Einsatzbereich von Computertechnik. Zur Immobiliendebatte meinte er, nicht Verstaatlichung sei die Lösung, sondern die Zerschlagung von Konzernen in kleinere Unternehmen. „Aber woher sollten das die Politiker auch wissen? Das einzige, was man in 13 Jahren Gymnasium lernt, ist, wie der Geschlechtsakt funktioniert“, meinte er. dani

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.05.2019