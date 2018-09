„Schnupperstunde“ in der Alten Schule

Osterburken.Im neuen Schuljahr bietet die Musikschule Bauland vielfältige Angebote für musikinteressierte Kinder und Erwachsene: Eineinhalb- bis Dreijährige können bei den „Musizwergen“ zusammen mit einem Elternteil die Welt der Musik erkunden. Eine unverbindliche Schnupperstunde findet am heutigen Samstag um 11 Uhr in der „Alten Schule“ statt. Kinder ab sechs Jahren entdecken im „Cantabile“ Sing- und Stimmbildungskurs ihre eigene Stimmen und sammeln erste Erfahrungen mit Musiktheater (Schnupperstunde am heutigen Samstag 12 Uhr in der „Alten Schule“) oder können in der „DrumKids“ Schlagzeug- und Perkussionsgruppe in die Welt der Rhythmen eintauchen.

