Schöne Tradition gewahrt

Adelsheim.Auf eine erfolgreich verlaufene Fastnachtskampagne blickte die „Gäässwärmerzunft 1927 Alleze“ bei ihrer Mitgliederversammlung im Zunftheim zurück. Vorsitzender Michael Nied ließ zusammen mit Zunftpräsidentin Iris Kull das Jahr Revue passieren.

Nachdem beim Fastnachts-Pin in den letzten Jahren alle Zunftfiguren verewigt wurde, entstand der Pin der zurückliegenden Kampagne aus einem Ideenmix, der gleichzeitig Grundlage für das Motto war. Die Kampagne wurde am 11.11. mit einer Kinderdisco eröffnet, bevor im Museumshof mit dem „Wecken des Balzele-Schreiners“ die fünfte Jahreszeit eingeläutet wurde. Im Anschluss fand ein Kappenabend statt. Traditionell lud die Zunft am Dreikönigstag zum Neujahrsempfang im Zunftheim ein, bevor die Saison mit Prunksitzung (Leitung von Torsten Blum), Kinderprunksitzung (Leitung Marius Zetzmann) und Straßenfastnacht am Schmutzigen Donnerstag in die heiße Phase ging.

Den Auftakt zum Schmutzigen Donnerstag bildete der Besuch von Abordnungen der Zunft in den Kindergärten. Dann besuchten die Hexen und Gäässen die Gewerbetreibenden und bedankten sich mit einer Urkunde und einem kleinen Geschenk bei den Firmen für die Unterstützung. Dem folgten der Rathausempfang mit Ehrungen verdienter Mitglieder und schließlich die Rathausstürmung und das Stellen des Narrenbaumes.