Schüler für guten Zweck unterwegs

Adelsheim.Am 11. November 1918 endete auf den westlichen Schlachtfeldern der Erste Weltkrieg, in dem insgesamt 17 Millionen Menschen getötet wurden. Daran erinnern fast alle europäischen Staaten. Auch der Volksbund wird nicht müde, an die Folgen dieses Krieges zu erinnern. Die Arbeit an den Gräbern und alles andere, was der Volksbund tut, steht im Dienste des Friedens: Seien es die Gedenkveranstaltungen, die Schul- und Jugendarbeit, Bücher oder Ausstellungen.

Um die Gräberpflege wie auch die Jugend- und Bildungsarbeit zu unterstützen, führt die Klasse 7b der Martin-von-Adelsheim-Schule unter der Leitung von H. Schmidt am Montag, 12. November, eine Haus- und Straßensammlung in der Gesamtstadt Adelsheim durch.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.10.2018