Schüler können Platz nehmen

Adelsheim.Künftig können in der beliebten Caféteria am EBG noch mehr Schüler Platz nehmen.

Der Förderverein des Eckenberg-Gymnasiums ermöglichte dies durch die Anschaffung von zwanzig neuen Stühlen und weiteren fünf modernen Tischen.

„Gerne gönnen wir den Schülern neben dem Schulalltag auch einmal eine Pause“, lächelte Schulleiter Meinolf Stendebach bei der Übergabe der neuen Möbel.

Die Schülersprecher Tobias Münch, Samira Nies und Marius Zetzmann bedankten sich beim Förderverein im Namen aller Schüler für die großzügige Spende.

Das Geld sei an dieser Stelle bestens angelegt, was die rege Besetzung der Plätze in den letzten Tagen schon bestätigte.

„Die bisher schon gut besuchte Caféteria wird in Zukunft noch mehr die Anlaufstelle im Forum der Schule sein.“

Davon ist Fördervereinsvorsitzende Annemarie Sitte überzeugt.

Abschließend wünschte sie im Namen des gesamten Fördervereins gemütliche Aufenthalte in der neuen Sitzecke.

