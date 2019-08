Schüler liefen und wanderten für Menschen in Not

Adelsheim.An der Martin-von-Adelsheim-Schule ist es seit Jahren Brauch, am Ende des Schuljahres einen Spendenlauf durchzuführen. In diesem Jahr entschied man sich von der Schule aus, den Erlös des Spendenlaufes der DRK-Katastrophenhilfe zukommen zu lassen.

Dank eines „Matchingfonds“ der Deutsche-Bank-Stiftung für Projekte des DRK im Schuljahr 2018/19 wurde jeder Euro, den die Schüler erlaufen oder erwandert haben, verdoppelt.

1170 Euro kamen zusammen

So kamen mit Hilfe der Verdoppelung insgesamt 1710 Euro zusammen, die in den vergangenen Tagen der DRK-Katastrophenhilfe übergeben wurden.

Die Schulleitung mit Veronika Köpfle und Margit Huth sowie Bürgermeister Gramlich, der gleichzeitig auch als Vertreter des DRK anwesend war, und die Koordinatorin des Projektes, Sigrid Albrecht, freuten sich über das tolle Ergebnis und das Engagement der Schüler in Sachen „Laufen für Menschen in Not“.

Innovatives Vorsorgeprojekt

Die SMV unterstützte zusammen mit den beiden Lehrern Dennis Orf und Vera Bauer das Projekt.

Das Geld wird für ein innovatives DRK-Katastrophenvorsorgeprojekt in Zentralasien verwendet, das sich insbesondere auch an Kinder richtet. Erdbeben, Erdrutsche und Lawinen, Dürren und Überschwemmungen suchen die Länder Zentralasiens wie Kirgistan und Tadschikistan wiederholt heim.

In den letzten Jahren haben sich die Intensität und die Reichweite der Katastrophen drastisch erhöht, informierte Sigrid Albrecht. Der Klimawandel begünstige diese Entwicklung. Zerstörte Häuser und Felder sowie massive Ernteausfälle seien die Folge. Die Bevölkerung zu stärken sei das Ziel des gemeinschaftlichen Projekts der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften unter Leitung des Deutschen Roten Kreuzes.

Das Deutsche Rote Kreuz unterstütze seine Schwestergesellschaften vor Ort deshalb bei Projekten, durch welche die Bevölkerung lerne, sich besser auf Naturkatastrophen vorzubereiten und diese leichter zu bewältigen.

Schulsanitätsdienste aufbauen

Da Kinder in jeder Notfallsituation besonders gefährdet seien, setze sich das DRK für den Aufbau von Schulsanitätsdiensten in allen fünf Ländern ein. Die Kinder lernen die Grundlagen der Ersten Hilfe, wie sie sich bei einem Erdbeben schützen und wo sie im Notfall am schnellsten Zuflucht finden können.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.08.2019