Schulgemeinschaft belebt

Adelsheim.Wieder einmal zeigte sich das Eckenberg-Gymnasium (EBG) beim Schulfest als eine große, intakte Schulfamilie. Eltern, Lehrer und Schüler zogen an einem Strang und ließen das Schulfest zu einem großen Event werden.

Gedankenaustausch

Traditionell am letzten Freitag im Schuljahr feierte das EBG sein alljährliches Schulfest. Es gab allen am Schulleben Beteiligten und Interessierten, sowie den „Ehemaligen“ die Gelegenheit, sich in ungezwungener Weise zum Gedankenaustausch und fröhlichem Beisammensein zu treffen.

Schulleiter, Oberstudiendirektor Meinolf Stendebach, hieß bei seiner Begrüßung alle Besucher willkommen. „Der Tag soll der Förderung und der Zusammenarbeit dienen“, betonte auch der Schulleiter.