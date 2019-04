Sechs Wochen vor der Wahl dürfen die Plakate hängen

Adelsheim.Die Kommunal- und Europawahlen rücken näher. Der Gemeinderat hat sich deshalb am Montagabend mit der Plakatierung durch die Parteien und Wählervereinigungen im öffentlichen Raum beschäftigt – auch aufgrund von „Fragestellungen, die im Zusammenhang mit der zurückliegenden Bundestagswahl aufgetaucht sind“, erinnerte Bürgermeister Klaus Gramlich.

„Das ist keine Reglementierung der Parteien und Vereinigungen“, versicherte Gramlich. „Im privaten Bereich geht alles, nur eben nicht im öffentlichen Verkehrsraum.“

Vorbesprechung m März

Vorangegangen sei am 11. März eine Besprechung zwischen der Verwaltung und Mitgliedern der im Adelsheimer Gemeinderat vertretenen Parteien und Wählervereinigungen. Dabei, so Bürgermeister Klaus Gramlich, sei es im Wesentlichen um die Frage gegangen, wie viele Plakate in Adelsheim für die Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen im öffentlichen Raum aufgehängt werden dürfen und wie lange sie dort bleiben dürfen.

30 Standorte für ganz Adelsheim

Beschlossen wurde wie von der Verwaltung vorgeschlagen, dass anlässlich einer Wahl in Adelsheim mit Hergenstadt und Wemmershof 20, in Sennfeld sechs und in Leibenstadt vier Wahlplakate angebracht beziehungsweise Standorte belegt werden dürfen – „und zwar von jeder Partei oder Wählervereinigung“, stellte Klaus Gramlich klar. „Wenn also jede Partei, die bei den Europawahlen antritt, Plakate aufhängen will, müssen wir noch Laternen aufstellen“, schmunzelte der Bürgermeister.

Pro Standort dürfen entweder ein Wahlplakat alleine oder zwei Wahlplakate, die mit Vorder- und Rückseite miteinander verbunden sind, angebracht werden. Wenn mehr als eine Wahl stattfindet, dürfen 1,5 mal so viele Wahlplakate angebracht werden.

Das Plakatieren wird ab der sechsten Woche vor der Wahl zugelassen. Der Plakatierungszeitraum endet eine Woche nach der Wahl.

Zum Schutz der Straßenlaternen und Geländer dürfen entlang der B 292 zwischen der Hardtbrücke und dem Ortsausgang in Richtung Schefflenz keine Plakate angebracht werden. Zum Schutz der Laternen gilt allgemein, dass das Befestigungsmaterial die Laternen nicht beschädigen darf.

An Bäumen und anderen Pflanzen sind Wahlplakate nicht zulässig. In langgezogenen Straße muss zwischen zwei Wahlplakaten mindestens eine Laterne frei von Plakaten derselben Partei bleiben. sab

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019