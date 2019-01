Seckachtalbrücke erreicht den Damberg

Die Seckachtalbrücke ist fast fertig: Im Taktschiebeverfahren wird das Bauwerk in Adelsheim gefertigt und erreicht mit Takt Neun noch am gleichen Tag die andere Seite der Seckach. Kein einfaches Unterfangen, zumal die Temperaturen die Arbeiten erschweren. Wenn dem Bewehrer die Hände an den Eisen anfrieren, macht es keinen Sinn.