Adelsheim.Seine „Seelenbilder“ fallen aus dem Rahmen. Er malt mit links und aus dem Bauch heraus: Der Seckacher Künstler Thomas Wisker zeigt in der Ausstellung „Seelenbilder“ einen kleinen Ausschnitt seiner Arbeit im Bistro „Kek“ in Adelsheim.

Ab sofort sind die in Öl und Acryl entstandenen „Psychografiken“ im idealen Rahmen des Bistros in der Lachenstraße zu bewundern. Die gezeigte Bandbreite ist beachtlich, denn vom zart wirkenden Acrylbild in Rosatönen bis zum fast schon verstörenden kraftvollen Werk in satten Farben in Öl kann der Besucher in der kleinen, aber feinen Ausstellung einiges finden.

Wer ein bisschen Zeit mitbringt und sich auf die sehr unterschiedlichen abstrakten Kunstwerke einlässt, entdeckt immer wieder Überraschendes.