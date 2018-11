Seminarabend auf 22. März verschoben

Adelsheim.Die Kirchenbezirke Mosbach, Adelsheim-Boxberg und Wertheim hatten für den 30. November einen Seminarabend mit Professor Dr. Wrogemann zum Thema „Christen und Muslime – eine Reflexion über das Gesprächspapier der Landeskirche“ geplant.

Nur vier Anmeldungen

„Obwohl mehr als 1200 Flyer in den Kirchenbezirken verteilt wurden und darüber hinaus auf elektronischem Wege eingeladen wurde, hatten sich bis zum Wochenende nur vier Leute zur Teilnahme angemeldet“, so Pfarrer Dr. Markus Roser gestern in einem Schreiben an unsere Redaktion.

„Das ist entschieden zu wenig“, so der Pfarrer, der hinzufügte: „Deshalb wurde entschieden, den Seminarabend auf den 22. März zu verschieben.“ Besonders brisant sei, so Dr. Roser weiter, dass der Landeskirchenrat gerade erst am 22. November die Entscheidung geroffen hatte, dass von jedem Kirchenbezirk bzw. jeder Bezirkssynode eine schriftliche Stellungnahme zum Gesprächspapier erwartet wird.

„Besondere Herausforderung“

„Die Landeskirche hält das Thema für so wichtig, dass für die Auswertung der eingereichten Stellungnahmen eigens eine Projektstelle im Oberkirchenrat hierfür eingerichtet wurde. Von daher ist es eine besondere Herausforderung, dass so wenig Resonanz auf das Angebot des Seminarabends erfolgte. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Professor Wrogemann hat bereits für den 22. März zugesagt. Zeit für die Eingaben und weitere Diskussionsforen bleibt bis Ende 2019.“

