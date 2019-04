„Sie stiften Gemeinschaft über alle denkbaren Grenzen hinweg“

Adelsheim.Nach den Ehrungen (siehe weiteren Bericht), die von Bernd Bopp durchgeführt wurden, eröffnete der Ehrenpräsident des Badischen Sportbundes (BSB), Heinz Janalik, beim Festakt anlässlich des SV „Germania“ den Reigen der Grußredner. Der BSB habe den Verein in den vergangenen zehn Jahren im Zusammenhang mit Umbau- und Sanierungsarbeiten mit 81 000 Euro unterstützt. Um die Zukunft bewältigen und vor allem unseren Kindern eine lebenswerte Gesellschaft garantieren zu können, werde man künftig mehr als bisher die Bündelung der Kräfte, das Zusammenwirken in Netzwerken und nicht zuletzt auch eine verstärkte Erziehungs- und Bildungsarbeit, auch im Sportverein, praktizieren müssen, so Janalik, und weiter: „Daraus leitet sich ein hoher Qualitätsanspruch an die erzieherische Arbeit unserer Trainer ab.“

Torsten Dollinger, Vizepräsident des Badischen Fußballverbandes, erklärte, dass der SV ein wichtiger Garant für freundschaftliche Beziehungen in der Gesellschaft sei. Der SV biete das passende Angebot an und sei für die nächsten 25 Jahre gut aufgestellt.

Der Vorsitzende des Tischtennisbezirks Buchen, Peter Scheurich, entbot die Grüße des Badischen Tischtennisverbandes und der Vereine des Tischtenniskreises Buchen. Großes Engagement und Herzblut sei für das Spielen in der Tischtennisverbandsliga erforderlich. Der Name „SV Adelsheim“ sei im Badischen Verband und darüber hinaus bekannt, attestierte Scheurich.

Philip Krämer vom Badischen Leichtathletikverband erklärte unter anderem, dass in diesem sportlichen Bereich in Baden 60 000 Athleten aktiv seien. Dem SV wünschte er für die Zukunft viel Erfolg.

„Große soziale Leistungen“

Die stellvertretende Turngauvorsitzende Roswitha Hajek meinte, dass der SV stolz auf seine Geschichte zurückblicken könne. Der Verein habe seine Strukturen geändert, um zukunftsfähig zu sein. „Hier werden große soziale Leistungen vollbracht. Sie haben die Zeichen der Zeit erkannt und gehandelt“, so Hajek in ihrem Grußwort.

MdL Peter Hauk gratulierte ebenfalls zum Geburtstag und zeigte sich überrascht darüber, wie schnell die Gelder zum Sportheimbau geflossen seien. Hier seien 100 Jahre lang Männer und Frauen für den Sport begeistert worden. Der SV habe für die Aussiedler Vorbildliches geleistet, sowie auch durch die Kooperation mit der JVA.

MdL Georg Nelius stellte fest, dass sich durch den Sport Menschen und Nationen verbinden und „für ein gutes Klima in unserer Gesellschaft sorgen.“ Der SV Adelsheim habe dies in die Tat umgesetzt, besonders durch seine Integrationsbereitschaft.

Landrat Dr. Achim Brötel erklärte, dass der SV durch seine tägliche Arbeit eine extrem wichtige gesellschaftliche Aufgabe erfülle. „Sie bringen Menschen unterschiedlichster Art und Herkunft zusammen und stiften so Gemeinschaft über alle denkbaren Grenzen hinweg. Beispielhaft sei auch die Kooperation mit der JVA.

Wie Bürgermeister Klaus Gramlich sagte, werde durch die vielfältigen Aktivitäten des Vereins die örtliche Gemeinschaft aufgewertet. Die Vereine seien es, die mit ihren Aktivitäten das Leben in einer Gemeinde erst lebenswert machen. Das sei ein Verdienst der Bürger hier im ländlichen Raum. Das Stadtoberhaupt dankte in seiner Funktion als ehrenamtlicher Vorsitzender des Anstaltsbeirates der JVA dem SV für die Kooperation mit der JVA.

Die Leiterin der JVA, Katja Fritsche, betonte, dass eine solche Kooperation zwischen einer Landesbehörde und einem Sportverein nicht alltäglich sei. Sport fördere das „Fair-Play“ und soziale Kompetenz. Diese Kooperation sei der Schlüssel für die Integration von Insassen der JVA.

Oberschützenmeister Armin Schweizer entbot die Grüße aller Vereine der Stadt Adelsheim. Er bezeichnete Vereine als moderne Dienstleister. „Die Mitglieder des SV beteiligen sich aktiv am kulturellen Leben der Stadt.“ Wer Sport treibe, lerne, sich in die Gemeinschaft miteinzubringen, so Schweizer. jüh

