„Snoopy“ hat ganz besondere Paten

Im Rahmen des Projekts „Fördernde Gruppenkultur“ in der JVA unternehmen Gefangene, die Lockerungen im Vollzug haben, Spaziergänge mit Tierheim-Hunden. Am vergangenen Montag waren Moses, Dennis und Normen mit Mitarbeitern auf den Feldwegen rund um das Tierheim in Dallau unterwegs.