So schön und spannend kann Sport sein

Adelsheim.Spiele mit Bällen sind in den Sportstunden der Gemeinschaftsschule nicht nur beliebt, spannend und motivierend, sie sorgen für gezielte Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen, stärken das Selbstvertrauen und fördern die sozialen Kompetenzen der Schüler. Nur gemeinsam kann etwas erreicht werden.

Die Handballtage, die am Mittwoch für die siebten Klassen und am Freitag für die zweiten Klassen der Martin-von-Adelsheim-Schule stattfanden, wurden auf Initiative der Sportlehrer Johannes Ackermann und Denis Orf, die aktive Handballer sind, durchgeführt.

Hoch motiviert

Im Vorfeld wurden sie von den Schülern der zehnten Klasse, die Sport als Profilfach gewählt haben, vorbereitet. Sie wurden bei der Durchführung von FSJ’ler Noah Owart unterstützt. Die Schüler konnten an verschiedenen, dem Alter angepassten, Stationen ihre handballerischen Fähigkeiten im Bereich Werfen, Passen, Prellen und Springen erproben und unter Beweis stellen. Dabei war nicht nur das Können jedes Einzelnen gefordert, sondern auch das Zusammenspiel im Team. Die konzentrierte und positive Atmosphäre in der Halle zeigte, dass „kleine“ und „große“ Schüler mit Eifer, Begeisterung und hoher Motivation ihre sportlichen Aufgaben bewältigten.

„Könige“ gekürt

Am Ende der Veranstaltung konnte in jeder Klassenstufe ein Handballkönig und eine Handballkönigin gekürt werden. In der Klassenstufe 2 waren dies Gabriel Marciniak und Moesha Oyeleke; in der Klassenstufe 7 Dima Boxberger und Sabine Hay.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018