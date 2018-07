Spanischer Akzent passte zu den Temperaturen

Anzeige

Adelsheim.Innerhalb kurzer Zeit hat die Feuerwehr- und Stadtkapelle ein anspruchsvolles Konzertprogramm mit spanischem Akzent erarbeitet, das sie am Sonntagmorgen bei einer Matinee im Schlossgraben des Unterschlosses zur Aufführung brachte. Hierbei gab die neue Dirigentin Isabel González Villar, die seit Mai dieses Jahres die Proben leitet, ihr erfolgreiches Debüt.

Eröffnet wurde die Matinee mit „Amparito Roca“. Der schnelle spanische Marsch glich einem lebhaften spanischen Tanz, der einen Stierkampf imitieren soll. Auf „Pacific Dreams“ folgten „Estudiantina“ – ein Muster an Lebhaftigkeit – und „Around the world in 80 days“.

Nicht weniger bekannt war der Hit „El Bimbo“ von der französischen Euro-Disco-Gruppe „Bimbo Jet“. Die vorgetragene Version vermittelte perfekt den spanischen Charakter des Stückes.