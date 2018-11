Spannung löste sich, Begeisterung brach sich Bahn

Adelsheim.Die Große Aula des Eckenberg-Gymnasiums in Adelsheim hat schon viele große Konzerte erlebt, und das Adelsheimer Publikum ist verwöhnt und zur Kennerschaft gereift – und dies nicht zuletzt dank der vielen hervorragenden Konzerte des Landesjugendorchesters. Es ist seit Jahren ein fester Begriff für die Freunde anspruchsvoller Konzertmusik. Kein Wunder daher, dass sie am Freitagabend in Scharen kamen, um den Klängen „ihres“ Landesjugendorchesters zu lauschen.

Der Abend begann mit György Ligetis „Atmosphères“ für große Orchester, einem Schlüsselwerk der sogenannten „modernen“ Musik, komponiert 1961, eine Folge extrem dichter Cluster, deren Tonraum sich verengt und wieder weitet.

Deshalb wirkte das Stück zunächst im Detail geradezu undurchschaubar. Anders allerdings der Effekt beim Hören – dabei entstand eine große orchestrale Plastik. Für den Beginn eines Konzerts ist diese undeutlich aus dem nichts erstehende Musik der verschwimmenden Konturen nicht unproblematisch, musste die Aufmerksamkeit und Konzentration des Publikums doch erst einmal gewonnen werden. Wie von selbst verbanden die jungen Musiker die unterschiedlichsten Klangnuancen miteinander und loteten den hierbei entstandenen Klangraum souverän aus.

Weiter ging es mit Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 5 cis-Moll, die Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden ist. Allein schon die Größe des umfassenden Klangkörpers war mehr als überwältigend und übertraf alle Erwartungen, so dass sich die Zuhörer in einem rauschenden und betörenden Meer von Klängen wiederfanden. Die hervorragende Akustik der Aula ließ bald vergessen, dass man sich in einer Sporthalle befand.

Gustav Mahlers ganzes Schaffen trägt bekenntnishafte Züge. Er sah in der Lebenserfahrung – und die seine trägt harte Züge – eine prinzipielle Voraussetzung für sein künstlerisches Schaffen. Er glaubte fest an eine Übereinstimmung von Leben und Musik und bekannte, er habe noch nie auch nur eine Note geschrieben, die „nicht absolut wahr“ sei.

Er schildert sein und der ganzen Menschheit Leid in unzähligen Varianten, peitschenden Rhythmen und schrillen Dissonanzen. Auf diese Weise versucht er, seine Umwelt aus ihrer Lethargie aufzurütteln. Das wird in der aus fünf Sätzen bestehenden, 1904 uraufgeführten, 5. Sinfonie sehr deutlich.

Der 1. mit einem Trompetensolo eingeleitete Satz ist ein schwerer Trauermarsch. Die tragische Spannung des Geschehens wird durch ein Zwischenspiel von Kontrastmusiken, die der Trauer der Schreitenden den Schmerz des sich aufbäumenden Individuums entgegenzuhalten scheinen, verstärkt. Ein einsames Trompetensignal, von der Flöte wiederholt, schließt diesen hochdramatischen Satz.

Im 2. Satz erleben wir eine nachhaltige Durchführung des Themas des ersten Satzes. Es dominiert das Chaotische, das Böse. Lediglich ein Bläserchoral weist über die zerklüfteten, sich oft verändernden und neu kombinierten Motive hinaus. Man gewinnt den Eindruck wilder Zerrissenheit. Umso überraschender dann das Ausbrechen eines strahlenden Trompetenchorals, dem allerdings wenig später schon wieder Phasen des Zusammenbruchs und der Depression folgen.

Der Tragik dieser beiden Sätze stellt sich im 3. Satz das Bekenntnis zur Natur und zum einfachen Landleben entgegen: Ländler- und Walzerweisen herrschen vor. In zwei Episoden des solistisch geführten Horns – übrigens hervorragend sauber geblasen –- scheint der Musiker jeweils vor der Wiederkehr der Scherzo-Reprisen seinen eigenen Echos nachzulauschen.

Im kantablen 4. Satz pausieren alle Bläser und überlassen das Geschehen allein der Harfe und den Streichern. Der Satz stellt wohl eine Liebeserklärung an Mahlers Frau Alma, die er in der Entstehungszeit kennenlernte, dar. Als vieldiskutierte Filmmusik zu Viscontis Thomas-Mann-Verfilmung „Der Tod in Venedig“ hat er eine gewisse Popularität erlangt.

Im 5. Satz werden Trauer und Resignation überwunden. Er steigert sich zu einer tongewaltigen, grandiosen Schlussapotheose.

Johannes Klumpp und das Landesjugendorchester haben sich in den vergangenen Jahren schon mit vielen großen und schwierigen Werken auseinandergesetzt. Aber das diesjährige Konzert war eine Herausforderung der besonderen Art. Die jungen Musiker wuchsen über sich selbst hinaus und meisterten unter Johannes Klumpps einfühlsamer Stabführung die nicht wenigen technisch sehr schwierigen Passagen mit Bravour. Hier wurde nicht nur perfekt und ausgefeilt gespielt, man merkte vielmehr, spürte es förmlich und konnte es mit den Augen verfolgen, dass diese jungen Musiker was sie spielten auch durchlebten und geistig verarbeitet hatten.

Derartige musikalische Sensibilität kommt jedoch nicht von ungefähr. Hier ist seitens des Dirigenten und der ihn unterstützenden Dozenten während der dem Konzert vorangegangenen Übungs- und Arbeitsphasen hervorragende Arbeit geleistet worden. Ist es ihnen doch gelungen, dieses Ausnahmeorchesters in Mahlers geistiges Ringen einzuführen und sie so zu befähigen, das schwierige Werk so großartig zu interpretieren, dass es auch ein Berufssinfonieorchester kaum besser hätte machen können.

Dies spürte auch das Publikum, welches in atemloser Spannung das fast eineinhalbstündige Konzert – es wurde ohne Pause gespielt – verfolgte. Dann aber löste sich die Spannung und die Begeisterung brach sich Bahn, und ein schier nicht enden wollendes Beifallsgewitter mit Bravo-Rufen brach los. Es war ein wahrlich verdienter Beifall für diese exzellente Meisterleistung.

