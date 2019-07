Spaß und Abwechslung für Mädchen und Jungen

Adelsheim.Das Adelsheimer Sommerferienprogramm findet in diesem Jahr bereits zum 25. Mal statt. Um Kindern und Jugendlichen die Zeit in den Sommerferien zu verkürzen und jede Menge Spaß und Abwechslung zu bieten, haben sich Vereinen, Organisationen, Schulen und Kindergärten in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung wieder ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen einfallen lassen.

Den Auftakt des Sommerferienprogramms bildet die Trachtengruppe der „Gäässwärmerzunft Alleze“, die alle Kinder zwischen drei und sechs Jahren einlädt. Das Motto am Dienstag, 30. Juli, lautet: „Hexengeschichten im Hexenkeller – Vorlesegeschichten für Kinder von 3 bis 6 Jahren, kleine Bastelei, Stockbrot“. Beginn 16 Uhr, Ende 18 Uhr. Treffpunkt bei Elli Pittner, Hergenstadt 14, im Keller. Kleinigkeit zum Essen und Trinken wird gestellt. Teilnehmerbegrenzung max. 20 Kinder.

Die weiteren Termine sind wie folgt:

Freitag, 2. August: „Spiel und Spaß im Fischbachtal – Verschiedene Spiele und Aktivitäten im Wald und auf der Wiese“. Beginn 18 Uhr, Ende 21 Uhr. Treffpunkt ist an der Grillhütte im Fischbachtal, Veranstalter: Turnjugend Sennfeld, Alter: 6 bis 11 Jahre, max. 20 Kinder. Bequemes Schuhwerk, sportliche Kleidung und Sonnenschutz sind mitzubringen. Für Getränke und einen kleinen Snack ist gesorgt. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.

Samstag, 3. August, von 11 bis 15 Uhr: „Stationenschießen – Luftgewehr (ab 12 Jahre), Bogen, Armbrust, Schießspiele für alle und Preisverleihung“ mit der Schützengesellschaft Adelsheim. Treffpunkt am Schützenhaus Adelsheim. Alter: 10 bis 18 Jahre, max. 15 Kinder. Evtl. Kopfbedeckung mitbringen bei Aufenthalt im Freien. Essen und Trinken wird gestellt, Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Mittwoch, 7. August, von 14.30 bis 17 Uhr: „Spiel und Spaß mit dem Hund“ mit dem Gebrauchs- und Schutzhundeverein Sennfeld und Umgebung. Treffpunkt: Hundeplatz Sennfeld, Übungsgelände, Alter: ab 5 Jahre. Festes Schuhwerk ist mitzubringen, bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus.

Freitag, 9. August, von 14 bis 16.30 Uhr: „Tennis-Olympiade - Verschiedene Spielstationen rund um den gelben Ball“ mit dem TC Schwarz-Weiß Adelsheim. Treffpunkt: Tennisheim TC Adelsheim, Alter: ab 5 Jahre, max. 20 Kinder. Sportliche Kleidung, Sonnenschutz und Turnschuhe (für roten Sand geeignet) sind mitzubringen. Getränke und Snacks werden gestellt. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.

Samstag, 10. August, von 13.30 bis 16.30 Uhr: „Wasser marsch! – Feuerwehrtechnische Spiele“ mit der Jugendfeuerwehr Adelsheim. Treffpunkt: Feuerwehrgerätehaus Adelsheim. Alter: ab 7 Jahre, max. 25 Kinder. Bitte Badesachen, Handtuch und Kleidung zum Wechseln mitbringen. Essen und Getränke werden gestellt. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.

Mittwoch, 14. August, von 10 bis 14 Uhr: „Mit der SPD Bauland auf die Alla-Hopp-Anlage in Merchingen“ mit dem SPD Ortsverein Bauland. Treffpunkt: Alla-Hopp-Anlage in Merchingen, Alter: 8 - 12 Jahre, max. 40 Kinder. Anmeldungen können in den Rathäusern in Ravenstein und Adelsheim erfolgen. Anmeldeschluss ist am 9. August. Essen und Trinken wird gestellt. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.

Donnerstag, 15. August, von 15 bis 17 Uhr: „Abenteuernachmittag mit Schatzsuche - Schnitzeljagd, Spielstationen und Bastelideen“ mit dem Elternbeirat des Ev. Kindergarten. Treffpunkt: Evangelischer Kindergarten Adelsheim, Alter: 3 - 6 Jahre, max. 20 Kinder. Essen und Trinken wird gestellt. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.

Samstag, 17. August, von 14 bis 17 Uhr: „Ein Tag beim Roten Kreuz“ mit dem JRK Ortsverein Adelsheim. Treffpunkt: DRK-Garage beim Feuerwehrgerätehaus Adelsheim. Alter: ab 8 Jahre, max. 16 Kinder. Kleiner Imbiss und Getränke werden gestellt.

Montag, 19. August, von 10 bis 12 Uhr: „Origami Papier - und Spielspaß in der Stadtbücherei - Wir falten Tiere und basteln Sachen aus Papier und spielen gemeinsam“. Veranstalter und Treffpunkt ist die Stadtbücherei Adelsheim. Alter: ab 7 Jahre, max. 15 Kinder. Für Getränke ist gesorgt, findet bei jedem Wetter statt.

Dienstag, 20. August, von 14 bis 17 Uhr: „Wir bauen ein Futterhäuschen für unsere Singvögel, machen Geschicklichkeitsspiele und grillen gemeinsam“ mit dem Förderverein des Eckenberg-Gymnasium in Zusammenarbeit mit dem Verband „Wohneigentum“. Im Werkraum des Landesschulzentrums für Umwelterziehung werden unter fachkundiger Anleitung Futterhäuschen gebaut. Selbstverständlich können die selbst gebauten Häuschen, die mit einem Apfel und für die Wintermonate oder mit einem Meisenknödel ausgestattet werden, mit nach Hause genommen und dort aufgehängt werden. Treffpunkt: Eckenberg-Gymnasium an der großen Treppe, Alter: 6 - 13 Jahre, max. 30 Kinder. Essen und Trinken wird gestellt. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Freitag, 23. August, von 15 bis 17 Uhr: „DLRG Piratenfahrt - Schlauchbootfahrt auf der Seckach“ mit der DLRG Ortsgruppe Adelsheim. Treffpunkt: am Sportplatz Adelsheim. Alter: Schulalter, max. 30 Kinder, die Kinder sollten schwimmen können! Ersatzkleidung, Handtuch und Sonnenschutz ist mitzubringen. Verpflegung wird gestellt.

Donnerstag, 29. August: von 10 bis 13.30 Uhr: „Golf-Schnupperkurs“ beim Golfclub Kaiserhöhe, Im Laber 4, in Merchingen. Veranstalter: Junge Union Adelsheim/Osterburken, Alter: 8 - 17 Jahre, max. 25 Kinder. Brezeln, Getränke und Eis sind frei.

Samstag, 31. August, von 14.30 bis 17.30 Uhr: „Ab in den Soccer Court - Hol dir mit deinem Team den Pokal“. Es dreht sich alles um den Ball (Fußball, Slush Eis und mehr). Veranstalter: Evangelischer Gemeinschaftsverband AB, Treffpunkt am Parkplatz neben dem Volksbankgebäude, Alter: 8 - 13 Jahre, max. 20 Kinder. Sportkleidung und feste Turnschuhe (keine Stollenschuhe) sind mitzubringen. Essen und Trinken wird gestellt. Bei schlechtem Wetter findet ein Tischkicker-Turnier statt.

Dienstag, 3. September von 13 bis 17 Uhr: „Spielen - Spiele - Spiel“. Es werden bekannte kleine Spiele gespielt und miteinander verbunden und eigene Regeln erstellen. Tagesziel ist es, ein eigenes Spiel aus verschiedenen Spielen zu kreieren. Die Veranstaltung findet im Freien mit erlebnissportorientierten Elementen statt. Veranstalter: Sportverein Germania Adelsheim, Treffpunkt: Sportplatz Adelsheim, Alter: 6 - 13 Jahre, max. 16 Kinder. Sportkleidung, Ideen, Zettel mit Notfallnummern bzw. Allergien mitzubringen, Getränke werden gestellt. Findet bei jedem Wetter statt.

Samstag, 7. September, von 15 bis 18 Uhr: „Schatzsuche - Schnitzeljagd durch Adelsheim“ mit dem Jugendhaus Adelsheim. Treffpunkt: Jugendhaus Adelsheim (Alter Bahnhof), Alter: 5 - 12 Jahre, max. 20 Kinder. Festes Schuhwerk und evtl. Regenjacke sind mitzubringen. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Bei schlechtem Wetter werden Filme im Jugendhaus geschaut. jüh

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019