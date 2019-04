Speitelsbach wirft seinen Hut in den Ring

Adelsheim.Neben Amtsinhaber Klaus Gramlich und Herausforderer Wolfram Bernhardt hat gestern ein weiterer Kandidat für die Adelsheimer Bürgermeisterwahl seinen Hut in den Ring geworfen: Samuel Speitelsbach aus Hüngheim.

Dies bestätigte der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Edgar Kraft, gestern auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten.

Samuel Speitelsbach ist 31 Jahre alt und nach eigenen Angaben Maschinenbau-Ingenieur. Wie er in einem Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten bestätigte, sei er „waschechter Badener“, habe in Stuttgart studiert und dort und in Augsburg gearbeitet. Zurzeit sei er freiberuflich tätig. Der Bewerber, der in einem Flugblatt unter anderem fordert, das Eckenberg-Gymnasium in die Luft zu sprengen, hat seine Bewerbung auch in Gutach eingereicht.

Sein Flugblatt ist nach Angaben der Heilbronner Polizei Grund für eine Anzeige, die gegen ihn erstattet wurde. Es sieht genauso aus wie das zwölfseitige Prospekt, mit dem Speitelsbach in Gutach für sich wirbt. Als Urheber werden „Tabea und Samuel Speitelsbach“ genannt.

In Gutach findet die Bürgermeisterwahl bereits am 5. Mai statt, in Adelsheim am 2. Juni. Bewerbungsschluss im Baulandstädtchen ist am 6. Mai um 18 Uhr. Die öffentliche Kandidatenvorstellung findet am Sonntag, 19. Mai, um 19.30 Uhr in der Eckenberghalle statt. dani

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.04.2019