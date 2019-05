Spende an den Hospizdienst überreicht

Seckach.Unter dem Motto „Jesus segnet uns“ hatten die Kommunionkinder aus Bödigheim, Großeicholzheim, Klinge, Seckach und Zimmern die Vorbereitungszeit und ihr Fest der ersten Heiligen Kommunion genossen. Dankbar für die schöne Zeit und im Bewusstsein, auf der Sonnenseite des Lebens Zuhause zu sein, beschlossen die Kids, einen Teil ihrer Geschenke an die weiterzugeben, denen es nicht so gut geht, und übergaben – voller Stolz – an Felizitas Zürn als Vorsitzende des Ambulanten Kinderhospizdienstes Neckar-Odenwald-Kreis eine Spende in Höhe von 670 Euro. L.M.

