Spende für die Hospizarbeit in der Region

Osterburken.Rund 80 Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft Sindolsheim, des evangelischen Kirchenchors Osterburken sowie der Musikschule Bauland boten am 6. Mai in der evangelischen Kirche Sennfeld zugunsten der ökumenischen Hospizgruppe Adelsheim, Osterburken, Seckach mit Ahorn-Boxberg und stationäre Odenwald Hospiz Walldürn bei der Aufführung der „Soul-Messe“ von Kai Lünnemann, höchsten musikalischen Genuss. Am Freitag wurde der Erlös des Konzerts in Höhe von 1000 Euro von Rosi Pisch, evangelischer Kirchenchor Osterburken, den Vertreterinnen der beiden Hospizgruppen überreicht. Auf dem Foto (von links): Christine Lehner, Birgit Schmidt, Doreen Schüller, Beate Steinbrenner, Katrin Groß, Rosi Pisch, Istvan Koppányi, Nicola Irmai-Koppányi, Dagmar Stief und Werner Vogt. jüh